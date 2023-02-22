【国会】相比邻里商店 国人更常在超市使用邻里购物券

（早报讯）与邻里商店相比，新加坡人更常在超市使用社区发展理事会邻里购物券，甚至有人提出要求，希望能在超市使用邻里商店和小贩摊接受的购物券。

政府目前不打算调整计划的条件，但会评估并考虑是否应在发放下一轮购物券时作出调整。

政府自2021年12月起，发放三次的邻里购物券，协助新加坡家庭应付日常开销。首两轮发放的100元购物券只能在邻里商店和小贩摊使用，今年1月发放的300元邻里购物券，则有150元首次可在大型连锁超市如职总平价等使用，另外150元照旧可到邻里商店和小贩摊使用。

副总理兼财政部长黄循财星期三（2月22日）以书面答复新加坡前进党非选区议员梁文辉有关是否能允许新加坡人灵活使用购物券的国会询问时指出，政府首两次发放购物券时，规定公众只能在参与计划的邻里商店和小贩摊使用，是为了能在冠病疫情期间支持这些邻里商家。

不过，不少公众希望能在超市使用这些购物券，因此政府今年1月发放购物券时，首次允许公众在超市使用一半的购物券。

黄循财也说，虽然最新一轮发放的购物券使用期限是到今年底，不过至今的数据显示，公众更常在超市使用购物券，甚至有人提出要求，希望能在超市使用只被邻里商家接受的购物券。

他指出，现有计划的条件会保持不变。“我们会检讨这次的经验，看看明年1月发放第四轮购物券时该怎么做。”