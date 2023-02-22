海军总长孟耀诚少将3月24日接任武装部队总长

（早报讯）海军总长孟耀诚少将3月24日正式接替王赐吉中将，出任新加坡武装部队总长。这是我国首次有海军总长升任武装部队总长。

另外，海军舰队司令屈坚文准将会在3月10日接任海军总长。

国防部星期三（2月22日）发文告说，此次调动是为持续更新武装部队领导班子。

王赐吉（47岁）于2018年3月23日接任武装部队总长（前称三军总长）。在任期间，他带领武装部队参加多个重要的行动，包括“特金会”和第33届亚细安峰会等。疫情期间，他确保武装部队保持高度战备能力同时，将病毒传播风险降至最低。

在王赐吉的领导下，武装部队加快了转型步伐，加强作战能力，包括成立国防数码防卫与情报军部队，完善全岛空防系统，及推出Type 218SG“长胜级”（Invincible-class）潜艇等。

国防部由衷感谢王赐吉的贡献。王赐吉卸任后将转投公共服务部门。

孟耀诚（41岁）在2000年加入武装部队，是总统奖学金和武装部队海外奖学金得主。他于2020年3月接任海军总长，是近年最年轻的海军总长之一。在他的领导下，海军进行重组，加强作战能力，确保做好准备应对未来挑战。这包括成立海事保安应对遣队，应付不同的海上威胁事件，保护新加坡海域等。

屈坚文（39岁）是武装部队海外奖学金得主，2002年加入武装部队。他曾担任隐形护卫舰精湛号（RSS Supreme）指挥官和海事保安特遣队副司令等。