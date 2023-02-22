对同行法官无礼被检举 三司驳回女律师上诉

（早报讯）执业超过30年的女律师在打官司期间，频频对法庭和打对台的律师不礼貌，包括指责同行做假证以及法官审案不公等。六名律师事后针对女律师的不专业行为，向律师公会提出13项投诉。

自己经营律师事务所的陈明慧（Carolyn Tan Beng Hui），不满被裁定违反律师专业条例和须支付一万元罚金，为此上诉至最高法院但被驳回。

三司认为，陈明慧缺乏悔意，即使在求情时也持续做出无礼且恶毒的评语，包括称其中一名已过世的律师是遭受“天谴”、法庭不应相信死人的话等。

以大法官梅达顺为首的三司是在去年9月审理此案，他于星期三（2月22日）发出判词，阐明驳回上诉的具体理由。此外，陈明慧也被令支付三万元的讼费。

陈明慧与丈夫是陈欧律师事务所的合伙人。根据判词，事务所在2017年处理一项房地产交易后，针对房屋售款与客户有了分歧，为此闹上法庭。与陈明慧打对台的一共有六名其他律师事务所的律师，各别代表六名当事人。

2018年10月，六名律师向新加坡律师公会，针对陈明慧在案件审理期间的行为提出13项投诉。这些投诉包括陈明慧污蔑其中一名律师江大伟（译音）在庭上提供假证词、对当时审理案件的司法委员迪达星吉尔做出严重的虚假指控、要求撤换法官，以及没有给其他律师机会回应指控等。

律师公会先后委任调查委员会与纪律审裁庭调查这些投诉。调查委员会认为，无论江大伟做假证的指控是真是假，根据律师专业条例，一名律师都不应对另一名律师做出不礼貌的评语，因此陈明慧在这方面所面对的投诉是成立的。江大伟已在2019年2月过世。

纪律审裁庭指出，身为律师的陈明慧应遵守专业条例，在法庭上保持礼貌，但她却对司法委员做出数个虚假和无礼的评语，例如指责司法委员与其他律师“说好”将聆讯展期但没有通知陈明慧，以及与律师们“一起轻蔑地笑”。

审裁庭考虑后，裁定陈明慧违法律师专业条例，律师公会理事会决定处罚陈明慧支付一万元罚金。陈明慧对裁决不服，先后上诉至高庭与最高法院，但都被驳回。

三司在判词中指出，陈明慧对自己的行为没有悔意，即使纪律案件已到了求情阶段，她还在书面陈词中继续做出不礼貌、甚至是恶毒的评语，例如“投诉人试图毒害一名没有经验的法官”、“怎么可以选择相信死人（江大伟）的话”，以及“坏人已经遭受天谴”等。