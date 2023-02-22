捷星在樟宜机场T4试飞两趟航班 为搬迁热身

（早报讯）捷星亚洲航空再过一个月就正式迁至樟宜机场第四搭客大厦（T4），为了做好准备，捷星星期三（2月22日）试飞两趟来往新加坡与菲律宾马尼拉的航班，共有300名乘客率先体验捷星在T4的运作。

捷星亚洲（Jetstar Asia）目前在樟宜机场第一搭客大厦（T1）运作，并将于3月22日正式迁至T4。

捷星发文告说，星期三（22日）凌晨零时40分，3K766航班从马尼拉抵达我国T4，从我国飞往马尼拉的3K761航班则在早上6时15分从T4出发。

这两趟试飞航班共载有300名乘客，他们率先体验了捷星在T4的运作，包括办理登机手续、行李托运和出入境检查等程序。

这些乘客登机前已通过电邮和短信获得通知，他们是捷星正式迁至T4之前，首批抵境T4或从T4出境的捷星乘客。

接下来几周内，捷星将安排航班进行第二轮的试飞，以确保机组人员和团队做好搬迁准备工作。

文告说，捷星迁至T4初期，每周将运营200多趟航班，往返于东南亚的主要目的地，包括印度尼西亚峇厘岛和雅加达、泰国曼谷、马来西亚吉隆坡和柬埔寨金边。

捷星航空也会有航班往返我国与澳大利亚墨尔本，每周多达六趟。这条热门航线由波音787梦想客机运营，每年搭客量超过20万人次。