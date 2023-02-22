宝德新加坡提高宝德项目收购价至每股0.95元

（早报讯）宝德新加坡（Boustead Singapore）星期三（2月22日）宣布提高对子公司宝德项目（Boustead Projects）的收购价，从0.90元提高至每股0.95元，并表示这是最后价，它不会再提高价格。

0.95元的最后收购价，比宝德项目在收购献议宣布前（2月3日）的0.835元最后交易价高出13.8％，比之前一个月的0.781元交易量加权平均价高出21.6％。

目前掌控宝德项目约74.87％股权的宝德新加坡，并没有延长宝德项目股东接受这个收购献议的截止日期。在收购献议文件在收购献议宣布后14天至21天之间以电子方式寄给宝德项目的股东后，股东有28天时间接受收购献议。

宝德新加坡在2月6日宣布收购献议后，面对宝德项目小股东的不满。新加坡证券投资者协会（SIAS）上星期曾鉴于小股东投诉有理，呼吁宝德新加坡调高收购价，提出“更公平的献议”。原本的0.90元收购价只及宝德项目2022年9月30日所报的每股1.265元净资产值的71.1％。

宝德新加坡和宝德项目星期三股价暂停交易，星期二分别闭市报0.86元和0.99元。自收购消息2月6日宣布以来，宝德项目的股价几乎每天都上涨。