红山景“深夜”酿豆腐 摊主突然离世

（早报讯）红山景著名“深夜”酿豆腐刚重开一个多月，摊主却在星期三（2月22日）突然离世，食客听闻消息特来摊位查看，倍感唏嘘。

位于红山景第115座熟食中心的“顺利酿豆腐”深夜开档、每晚只营业约三小时，因此被饕客称为“深夜”酿豆腐，是许多夜猫子喜欢光顾的食档。摊主吴秋发（67岁）因疫情关档三年，今年1月10日才重开，但社交媒体星期三却传出他去世的消息，让不少食客特地前来查看。

《联合早报》记者上门时，吴秋发的妻子（67岁）一脸倦容地证实丈夫去世的消息。她说，自己正在整理衣物，为丈夫隔天的灵堂做准备。

妻子说，夫妻俩趁着休息日到峇淡岛游玩散心，原定星期二（21日）傍晚6时回来后，隔天开档。

吴秋发夫妻两人趁着档口休息日，乘船去往峇淡岛游玩，归途中吴秋发突发肠绞痛，抵达后便搭乘救护车送院。（受访者提供）

谁知吴秋发在乘船归途中忽然肠绞痛，好不容易坚持到渡轮登岸后，他已经痛得蹲坐在地上，后来工作人员召救护车将他送院。

妻子说，心系摊位的吴秋发在等待就医时，还想着自己接受治疗后若无大碍，隔天要去买早餐吃，然后去摊位准备食材，晚上开档。

夫妻俩在医院等待到深夜12时，吴秋发才入住普通病房，医生也说第二天要为他动手术。妻子安顿好吴秋发后就回家，怎知星期三凌晨4时就接到医院传来的噩耗。

妻子说，夫妻俩膝下无子，如今丈夫突然离世，自己思绪纷乱，也顾不上决定如何处理摊位，目前先专注处理丧事，其他的过后再作打算。

不少常客得知吴秋发去世的消息都很伤心，住在熟食中心附近老人院的谭燕鸣（62岁，退休人士）晚上9时许拄着拐杖来到摊位前。她是听到人家说摊主去世的消息后，特地到摊位来确认。

“我每晚都来吃酿豆腐，他们夫妻俩看见我行动不便总是招呼我先坐下来，然后把东西端给我。摊主还常嘱咐我，天色暗、路又难走，不要这么晚来档口吃东西。我说自己可以慢慢走，他还一直提醒我注意安全。”

听闻吴秋发去世的消息，食客谭燕鸣（62岁，退休人士）晚上9时许拄着拐杖来到摊位前查看。（张思庆摄）

杂货摊摊主马迪（75岁）受访时说，吴秋发夫妇十分勤劳，虽然摊位是在晚上开档，但他们经常一大早就来准备食材。

在酿豆腐摊旁卖潮州粥的郑金谊（58岁，摊位助手）说，自己星期三早上听说吴秋发去世的消息后感到很惋惜。他说：“他平日沉默寡言，但很愿意帮助他人，附近哪个摊位需要修理水管、水龙头，他都很热心帮忙。”

食客蔡全福（75岁）也说，吴秋发的酿豆腐远近闻名，不少居民都会定期光顾，而且他也乐于助人，平日还帮街坊修水管等。一个月前他重开摊位，蔡全福还为他写了毛笔字通知食客，没想到才过了一个月却突生变故。

吴秋发停柩在红山景第118座组屋楼下，将于星期天（26日）出殡。