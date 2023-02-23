大华银行去年净利增12％至46亿元 创新高

（早报讯）大华银行（UOB）去年全年净利增长12％，达45亿7300万元净利，创历来最高。

大华星期四（2月23日）开市前发布第四季和全年业绩，若不包括收购花旗银行在泰国和马来西亚的零售银行业务的一次过开支，集团核心净利增长18％至48亿1900万元，同样为历来最高。

集团在去年11月完成收购泰国和马来西亚的业务，越南和印度尼西亚的收购计划在今年内完成。集团的零售客户群已经扩大至近700万人。

集团董事会建议派发每股75分的年终股息，全年每股派息1.35元，股息派发率（payout ratio）约为49％。

净利息收益率（NIM）扩张30个基点，贷款增长3％，皆推动全年净利息收入增加31％至83亿元。

集团的净收费收入表现疲弱，因为财富管理和贷款相关活动受到市场情绪疲软的影响。然而，信用卡收费收入取得强劲的两位数增长抵消了部分影响。

文告指出，消费者支出和区域旅游反弹，加上花旗银行在马来西亚和泰国的消费银行业务的贡献，带动集团的信用卡收费收入飙升。

集团的资产素质依然良好，去年的不良贷款比率为1.6％。全年贷款信贷成本则维持在20个基点。

大华银行副主席兼总裁黄一宗说，2022年是大华银行达到里程碑的一年，集团收购花旗银行在四个市场的零售银行业务。“这项在大流行期间达成的转型交易使集团能够在区域消费银行领域实现战略目标。”