凯德投资去年净利8.61亿元 跌36.2％

（早报讯）凯德投资（CapitaLand Investment）去年全年净利达8亿6100万，同比下挫36.2％，主要是因为缺少在中国重大资产循环，以及投资房地产的重估获得较低的公允价值收益。

董事会建议派发每股12分股息及以股代息方式派发每股0.057凯德雅诗阁信托（CapitaLand Ascott Trust）的特别股息，价值相等于5.9分，意味着全年派息每股17.9分。这高于2021财年所派发的每股15分股息（当中3分是特别股息）。

集团星期四（2月23日）开市前发布截至去年12月底的2022财年业绩报告，全年营收同比增25％至28亿7600万元，由收费相关业务（FRB）和房地产投资业务（REIB）增长所带动。

若不包括脱售带来的任何收益或损失、重估和减值，集团税前营业盈利（Operating PATMI）达6亿零900万元，同比上升23％，主要因为收费相关业务较好表现和住宿业务正在复苏，强化向全球房地产投资业务的转向。

另外，凯德投资也宣布设立一个11亿元的凯德中国特殊机会伙伴计划，投资于中国的特殊机会。集团透露，已从全球顶尖机构投资者筹集了8亿9200万元的资金，持有计划的80％股权，凯德则持股20％。