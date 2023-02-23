星期四开盘可关注股票

（早报讯）美国联邦储备局最新的政策会议纪要显示，几乎所有人都同意加息25个基点是恰当的，有少数人则倾向更大幅的加息。隔夜美股星期三（2月22日）涨跌不一。纳斯达克指数收涨0.13％，收于11507.07点；标普500指数则收跌0.16％，报3991.05点；道琼斯工商指数跌0.26%，报33045.09点。

新加坡海峡时报指数星期三闭市报3300.04点，下跌0.21％或6.82点。本地股市全天交易量17亿4000万股，交易值12亿8000万元，上升股246只，下跌股304只。

亚太区域股市星期四（23日）早盘各有涨跌，首尔股市上涨0.26%，悉尼和东京股市则分别下跌0.33%和1.34%。

星期四可关注的本地股票：

*大华银行（UOB）盘前公布最新业绩，截至去年底银行第四季和全年净利分别高达46亿元和12亿元。强劲的净利息收入（NII）和稳定的资产收入推动全年核心净利增长18%至48亿元，达历史新高。银行下半年和全年的每股盈利分别为3.14元和2.68元，高于前年同期的2.41元和2.38元。董事会建议派发每股75分的股息，派发日为5月12日。大华银行星期三闭市报30.99元，涨1.11%。

*扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）盘前公布最新业绩，截至去年底集团下半年和全年净利均上涨33%，达14亿4228万人民币（2亿8055万新元）和26亿1290万人民币。集团的每股盈利分别为36.51人民币和66.31人民币，前年同期则分别为27.9人民币和51.05人民币。集团将派发每股5新分的股息，派发日期有待公布。扬子江船业星期三闭市报1.35元，涨3.05%。

*亚腾美国酒店信托（ARA US Hospitality Trust）盘前发布最新业绩报告，因经营业绩强劲，信托截至去年12月底的下半财年和全年可派发收入同比分别大幅增加至939万美元（1258万新元）和1751万美元，前年同比均为202万美元。每单位派息分别增加至1.627美分和3.054美分，前年同期均为0.355美分。下半财年的派息日为3月30日。信托星期三闭市报0.385美元，涨1.32%。

*凯德投资（CapitaLand Investment）开盘前公布最新业绩报告，集团截至去年12月底的下半财年和全年净利同比分别下滑33.8%和36.2%，至4亿2800万元和8亿6100万元，每股盈利也分别下滑45.7%和56.1%至8.2分和16.5分。集团将派发每股17.9分的股息，派息日有待公布。

此外，集团还宣布在中国成立总投资额达11亿元的凯德中国机会合作伙伴计划（CapitaLand China Opportunistic Partners Programme），用于投资北京和佛山的两处资产。全球机构投资者和凯德投资分别占股80％和20％。凯德投资星期三闭市报3.85元，股价无变动。

*城市发展（City Development）开盘前公布最新业绩报告，截至去年底集团下半年净利上涨42%至1亿6580万，每股盈利达17.4分，高于前年同期的12.2分。董事会建议共派发每股16分的股息，派发日期为5月23日。此外，集团多处资产脱售推动去年全年净利创下历史新高，达12亿8530万元。城市发展星期三闭市报7.95元，涨0.89%。

*大和房屋物流信托（Daiwa House Logistics Trust）盘前发布最新业绩报告，信托截至去年12月底的下半财年和全年实际可派发收入基本与预期持平，分别达1770万元和3860万元。由于日元疲软导致汇率折损，信托下半财年和全年的实际净房地产收入（NPI）比预期分别低了12.8%和8.3%，至2300万元和5300万元。信托下半年每单位派息分别2. 61分，派息日为3月30日。信托星期三闭市报0.615元，跌0.8%。

*实大控股（Sitra Holdings）星期三闭市后发布盈利预警，因集团营收减少以及汇率折损等原因，预计截至去年底的下半年净亏损将高于前年同期。实大控股闭市报0.015元，股价无变动。

*TalkMed集团（TalkMed Ｇroup）星期三闭市后发布文告最新业绩报告，截至去年底的集团下半年和全年净利分别上涨28.7%和21.6%，至1754万元和2899万元，每股盈利分别上升至1.38分和2.3分，前年同期则分别为1.08分和1.89分。董事会建议派发每股1.5分的股息，派发日期为5月11日。TalkMed集团闭市报0.4元，股价无变动。