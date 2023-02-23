2023年2月23日数字美且易记 133对新人申请注册结婚

（早报讯）2023年2月23日，今天这个日期不论是年、月和日都有相同的数字，很容易记，因此被不少新人视为吉利的日子。据婚姻注册局统计，共有133对新人申请在这一天注册结婚，比在2月首两周平日注册结婚的人数高出超过一倍。

婚姻注册局局长柏恩平受询时说，今年2月1日至17日之间，平日每天平均有约50对新人举行注册结婚仪式。虽然2月23日落在星期四，当局还是接到了133份注册结婚的申请。

2月18日是2月份最热门的结婚日，有313对新人申请在当天注册结婚。婚姻注册局在情人节则收到107份注册结婚的申请。

对新郎李晋毅（32岁，行政与营运经理）而言，“23”是个极具意义的数字，他自认与这个数字有特别的缘分，因此选在星期四与未婚妻徐倩仪（34岁，行政助理）约定终身，再适合不过。

相识13年的李晋毅和徐倩仪去年12月决定结婚。李晋毅受访时说：“我们很喜欢2月23日这个日期，因为它很容易记，风水师傅也认为这一天是结婚的吉日。很巧的是，我的身份证和住家单位号码都有‘23’、我祖母的农历生日是二月廿三，加上我第一次见到我的未婚妻时，她正好是23岁。”

这对情侣原本想在婚姻注册局宣誓结婚，但1月初上当局的网站选日期时，发现2月的名额已经满了。两人于是决定选在2月23日早上到乌节路一带酒店的中餐馆注册结婚，并举办婚宴，与30名亲朋好友分享喜悦。