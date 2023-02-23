本地股市星期四早盘下滑逾0.8%

（早报讯）银行股下滑，拖累本地股市星期四（2月23日）早盘表现疲软。截至中午12时，新加坡海峡时报指数下滑27.48点或0.83%，报3272.56点，盘中最高点是3303.44点，最低点3271.97点。

盈立证券uSMART市场策略师黄佳仁接受《联合早报》采访时说，大华银行公布的盈利和财富管理额均不及市场预期，导致股价下滑，拖累了海指。因此，市场可能也不看好华侨银行（OCBC）在星期五（24日）公布业绩后的海指走势。

他还说，随着美国联邦储备局加息的鹰调重启，以及中国重开乐观情绪的消退，预计短期内指数将继续下滑。海指的下一个支撑位在3200点。

澳新银行（ANZ）的经济师罗宾逊（Finn Robinson）说，市场被迫对更高的利率预期重新定价，并质疑此前有关达到利率峰值后央行将迅速降息的观点。

亚太地区股市的表现良莠不齐。其中，东京股市跌1.34%，跌幅最大；悉尼和深圳股市分别下滑0.39%和0.12%；上海和香港股市则分别上涨了0.07%和0.66%；首尔和台湾股市各涨1%和1.39%。

海指成份股方面，15只下跌，12只上涨，三只持平。

跌幅最大的是吉宝企业（Keppel Corp）和大华银行（UOB），分别滑落25.2％和4.42％，报5.49元和29.61元。

吉宝企业大幅下跌主要受到以股代息的除权影响。吉宝企业之前每股派发19.1股胜科海事（Sembcorp Marine）的股票。自星期四起，除权后买入和持有的吉宝企业股票的股东将无权获得这些胜科海事股票。

黄佳仁说，若考虑吉宝企业从吉宝岸外与海事（Keppel Offshore & Marine）的现金收益，吉宝企业除权后的理论价格（Theoretical Ex-Rights Price）应在7元左右。

领涨的是新翔集团（SATS）和吉宝数据中心房地产信托（Keppel DC REIT），前者起4.78%至2.85元，后者起2.06%至1.98元。

活跃股方面，胜科海事（Sembcorp Marine）和扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）居前，成交量分别为4亿5840万股和2494万股，前者股价大跌5.97%至0.126元，后者也下跌了1.48%至1.33元。