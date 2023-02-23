宾利撞小学保安案 车行董事遮车牌没买保险判罚款吊照

（早报讯）宾利豪车硬闯卍慈学校一案，撞伤拦路保安的董事早前被判刑，他的儿子因把已注销的车牌盖在宾利原有车牌上，又让父亲开还未买保险的车子，星期四（2月23日）早上被判罚款2600元及吊销各级驾照一年。

这起事故发生在去年1月11日早上7时半左右。

案发时，梁逢财（61岁）开着白色宾利轿车载孙女上学。当他快转进卍慈学校的大门时，见到门前有车龙，打算插队之际，却遭保安梁亚发（62岁）拦截。梁逢财不顾对方的安危，踩油门推进，撞上了保安的腿部。

他早前承认一项鲁莽行为导致他人受伤以及一项无保险开车的罪名，被判坐牢八周、罚款600元以及吊牌一年。

他的儿子梁佳（28岁）则在星期四承认一项抵触公路交通法令和一项允许他人无保险开车的罪状。

庭上揭露，当局在调查梁逢财的案件过程中，发现宾利上的车牌，其实是一辆于2021年5月已注销的宝马轿车。

当局指出，他们收到保留车牌的申请，并已批准，但却没有收到任何将其转为宾利车牌的申请。

该宾利注册于车行Neo Times的名下，而梁佳是该公司的唯一董事。他于2021年12月购买该宾利，为了拍摄车子而更换车牌。

案发当天，梁佳的父亲从汽车陈列室拿了宾利的车钥匙，就开着宾利送孙女上学。家人一般在使用汽车陈列室内的车子时，都无需征求同意。（部分人名译音）