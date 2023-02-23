【国会】过去三年200多人通过全球商业投资者计划 成为我国永久居民

（早报讯）2020年至2022年间，有约200名海外投资家通过全球投资计划（Global Investor Programme，简称GIP），申请成为了新加坡永久居民。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲星期四（2月23日）在国会答复杨厝港区议员叶汉荣的口头询问时，透露以上数据。

全球投资计划由经济发展局旗下“联系新加坡”（Contact Singapore）负责，旨在吸引企业家和投资者在新加坡投资并创造工作岗位。

叶汉荣补充询问，在这个计划下成为本地永久居民的海外投资家的业务和投资来自什么领域，以及他们在过去三年中的总投资额。

刘燕玲说，从2011年至2020年，通过这个计划的投资家带来了超过54亿6000万元的直接投资，并创造超过2万4000份工作。

这些投资家来自各种领域，其中包括科技、城市方案（urban solutions）和可持续发展、金融服务。

刘燕玲在答复国会反对党领袖、工人党秘书长毕丹星的补充询问时透露，通过这个计划成为本地永久居民的投资家，占我国每年批准的永久居民人数不到1%，接着成为新加坡公民的更少。她并未透露确切数目。

刘燕玲说，移民关卡局会独立评估所有申请成为新加坡公民的人，包括全球投资计划下的永久居民。