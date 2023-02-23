清明节祭祖高峰期间 开车到蔡厝港和万礼骨灰瓮安置所须上网预约

（早报讯）今年的清明节落在4月5日，国家环境局提醒，有意在清明节前后两周的祭祖高峰期，驱车前往蔡厝港和万礼骨灰瓮安置所祭拜的公众，须提前上网预约。

环境局星期四（2月23日）发文告说，祭祖活动预计会集中在清明节前后两周，即3月18日至4月16日。在这段期间到蔡厝港坟场，以及蔡厝港、万礼和义顺骨灰瓮安置所的人潮相信会在周末、清明节当天，及耶稣受难日（4月7日）达到高峰。当局鼓励公众避开高峰日前往。

为疏导人流，由政府管理的三大骨灰瓮安置所（蔡厝港、万礼和义顺）会在3月18日至4月16日，24小时开放。但清明期间，清心园（Garden of Peace）在周末、清明节当天和耶稣受难日，将不对一般访客开放，只允许获批的申请者进入。

环境局规定，凡在3月18日、19日、25日、26日，或4月1日、2日、5日、7日、8日、9日、15日、16日早上6时至下午4时，开车前往蔡厝港骨灰瓮安置所祭拜的公众，须提前上网预约。有意在3月18日至4月16日之间、早上6时至傍晚6时，开车到万礼骨灰瓮安置所祭拜的公众，也须上网预约。

公众可从3月6日早上10时起上网（https://go.gov.sg/qm2023vehicleappt）预约停车位，然后凭电邮或手机短信按指定时间驾车到骨灰瓮安置所。

当局鼓励公众搭乘公共交通去扫墓，并会在祭祖高峰日提供接驳巴士服务。