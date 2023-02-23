【国会】议员呼吁检讨外籍劳工工作准证配额制度

（早报讯）议员呼吁政府检讨外籍劳工工作准证配额，以反映中小企业的实际人力需求，同时另设一个拥车证组别，以降低商业货车的拥车证价格。

蔡厝港集选区议员黄文鸿星期四（2月23日）在国会的财政政策辩论时指出，一些中小企业认为外籍劳工工作准证配额太少，无法反映他们的实际劳动力需求。“他们无法雇用足够的工人来满足运营需求，要维持竞争力也有困难。”

黄文鸿指出，尽管外籍劳工税很高，但这些配额都用完。“这是否意味着配额制度没有达到预期的效果？”

黄文鸿希望人力部向烘焙、连锁超市以及提供必要服务的企业发放更多工作准证。“这样一来，我们的企业可以雇用更多外国工人，以克服新加坡人不愿意担任这些角色的人力短缺，从而提高企业的生产力。”

黄文鸿也说，中小企业的主要支出之一是拥车证。可是，拥车证价格很高，特别是较大型的车辆，如商业货车。此外，企业必须支付车辆注册费、路税和维修费用。

黄文鸿说：“目前，一辆货车的拥车证大约是8万7000元。我们可否为商业货车设立一个独立的组别，并为这些公司提供补助，让实际用车者可以少付一些。”

他也建议，成立一个由人力部、新加坡企业发展局、陆路交通管理局和连锁超市等组成的行动联盟，探索成立24小时运作的货车和卡车车队的可能性。