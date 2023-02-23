警破案中案 揭发夜店“看水”通风报信群组

（早报讯）案中案！马来西亚男子因携带超过2万元现金进入新加坡，在兀兰关卡遭扣留，当局通过他的手机揭发夜店“看水”的通风报信群组，组内其中一名夜店总经理被判罚款5000元。

2019年4月19日，当局在扣留上述马国男子后，从他的手机中发现两个通风报信群组，分别是“劳力士运动”以及“夜猫子”。

进一步调查后，警方在2020年2月6日逮捕三名夜店职员，发现另外两个通风报信的群组“炮炮兵团”和“代驾阿叔”。44岁的林松发（音译）就是“代驾阿叔”的成员之一。

他星期三（2月22日）承认一项妨碍司法公正的罪行，被判罚款5000元。

《新明日报》早前报道，警方捣毁上述四个专门用来通风报信执法行动的聊天群组，将其中至少23名成员控上法庭。

聊天群组里的成员大多数是夜间场所的巡场或者职员，每当警方展开扫荡行动，成员就会在群组中通风报信，包括告知警员的去向、队伍的人数、警车车牌等。

2020年2月1日，在位于百灵商业中心（Parklane Shopping Mall）的夜店Las Vegas Club当总经理的被告，在“代驾阿叔”的群组中发了一张警车在商业中心外的照片，并在群组以代号询问稽查行动在哪里。

主控官指已有21人被判刑，刑罚是介于3000元到1万元不等的罚款，也有人面对监刑。