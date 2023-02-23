香港送免费机票 国人可在3月2日至8日参加问答游戏抢票

（早报讯）50万张免费香港机票3月开跑，3月2日起为期一周国人可参与游戏赢取国泰来回新港的机票，而本地旅行社预计4月推出买一送一机票。

《新明日报》日前报道，香港政府展开“你好，香港！”全球大型宣传包括通过“飞遇世界大赏”活动向旅客送出50万张机票。首轮赠票将在3月1日展开，对象为东南亚地区人士。

活动网站资料最近就更新赠票详情。国泰航空将从3月1日起开放公众参加问答游戏，答对者有机会赢取从曼谷和普吉岛出发的来回机票。

新加坡出发部分则是从3月2日至8日展开为期一周的赠奖活动，同样也是以上述有奖问答形式送票。有兴趣的公众可上https://wow.hongkongairport.com/lang/sc/tickets了解详情。

记者也向本地旅行社如欧美假期（EU Holidays）、大通旅行社和曾兄弟旅行社查询，三家皆表示会从4月起送出香港机票。

旅行社4月送出香港机票

大通旅行社旅游市场与公关部经理卓琼华受访时说，公司预计会有250张免费机票，将以“买一送一”的方式送票，暂定会以先买先得方式进行。据知，其他参与活动旅行社也是以买一送一形式送票。

须注意的是，免费机票不包括机场税和其他附加费，这些得由乘客承担。资料显示，香港和新加坡的机场税加起来约100元，而燃油附加费则要70多元。

国泰免费机票东南亚区活动时间表

国家 赠奖日期

新加坡 3月2日至8日

泰国 3月1日起

菲律宾 3月3日至9日

印度尼西亚 3月15日至21日

马来西亚 3月16日至22日

越南 3月17日至23日

柬埔寨 3月18日至24日