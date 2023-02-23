【国会】潘群勤：赚较多的公司应缴更多税

（早报讯）前进党非选区议员潘群勤认为，赚越多的公司应缴更多税，政府可利用这些额外的公司税收来降低新加坡的商业和生活成本。她也认为应该根据税前盈利征收公司税。

前进党非选区议员潘群勤星期四（2月23日）在国会参加2023财年政府财政政策辩论时指出，赚最多的公司所缴的税，占盈利的比例最低。

“根据财政部对我提出有关不同盈利水平的公司所支付的公司税的答复，可以看出，2018至2021估税年，税前盈利介于20万至1000万元的公司，平均缴的税占盈利8％至9％。那些盈利较高的公司的占比反而较低。”

盈利介于1000万至1亿元的公司，占比为5.1％、1亿至10亿元之间的公司的占比是2.8％，超过10亿元的占比为0.9％。

潘群勤说：“这是非常不公平的。财政部的答复指出，实际税率应根据应缴税收入（chargeable income）的百分比来计算，而不是根据税前盈利。我不同意这一点。”

潘群勤指出，税前盈利是根据国际公认的会计标准计算的，但应缴税收入可能受到不同因素影响。例如哪些费用可以扣税、哪些不可以；哪些收入可以征税，哪些不可以；哪些资本支出可以在一年内支出，哪些可以在更长时间内支出等等。

“因此，若要全面了解我们的税收政策对企业的影响，不仅仅是公司税率，还包括税收优惠、免税和其他待遇，我们应该比较缴税额与税前盈利。”