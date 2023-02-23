谎报员工人数与薪金骗冠病津贴 男子判监13个月

（早报讯）为了骗取冠病补助金，在组屋邻里经营按摩院的男子无所不用其极，伪造36名幽灵员工的文件，企图欺骗当局发放约5万元津贴。他还谎报自己与母亲的薪水减三成，骗得当局发放2000元津贴。被指是骗案主谋的男子星期四（2月23日）认罪后，被判坐牢13个月。

被告季家龙（31岁）与妻子陈钟琳经营一家名为“Kings Spa SG”的按摩院，主要由被告管理生意和做决策。根据网上资料，原本位于实龙岗北组屋邻里的按摩院已停止营业。

被告一共面对欺骗与伪造文件等六项控状。他是在2020年2月至8月之间犯案，骗得社会及家庭发展部发放2000元的津贴，以及企图欺骗国内税务局发放5万零326元津贴。

综合控状与案情的内容，被告在2020年2月至5月之间，伪造属于自己、妻子和母亲的17份薪水单与薪金调整通知书，提交给社会及家庭发展部。被告谎报自己与母亲在冠病疫情期间损失了至少30％的薪水，分别为自己与母亲骗得500元和1500元的薪金补贴，妻子同样提出申请，但不成功。

同年5月至8月之间，被告与妻子商量如何伪造幽灵员工的工作合约与薪水单等文件来骗取津贴。被告一共伪造了36名幽灵员工的工作文件，骗得税务局在雇佣补贴计划（Jobs Support Scheme）发放5万余元的津贴。被告也与提供资料当“幽灵员工”的人说好，教导他们在被当局联络时应如何应对。

被告的妻子已于较早前被治罪。（人名译音）