担保人筹不了600万元保金 黄有志申请减低保释金被拒

（早报讯）涉及超过10亿元骗案的公司董事黄有志，通过律师申请将保释金从600万元减至500万元，但被法官拒绝。

由于担保人筹不到保释金，黄有志（35岁）自1月19日还押至今已有一个多月。他的代表律师星期四（2月23日）提出申请，要求法官减低保释金额。

被告案发时是Envy Asset Management（EAM）和Envy Global Trading（EGT）董事。他面对包括欺骗、伪造文件和严重失信等共105项控状，指EAM和EGT从2016年至2021年间，欺骗约958名投资者投入约14.6亿元参与镍（nickel）贸易投资计划，自己涉嫌从中得益4.8亿元。

案件之前过堂时，控方指被告曾透露他在国外有约1.07亿元资产注册在不同人的名下，这显示被告有弃保潜逃的风险。但是，在新提呈的一份宣誓书中，被告却通过代表律师表示自己无法动用海外资产，也完全联系不上拥有这些资产的一名女士。

法官点出，被告曾在另一份宣誓书中声称有信心获取至少5000万元资产，两份宣誓书的内容有出入，被告的话让人质疑。

被告的担保人是自己的72岁父亲，律师表示他没办法筹到600万元，就算保释金调低，也必须再找另一名担保人一起分担。法官则指律师没有提出第二名担保人的身份，最终拒绝辩方的申请，但允许由两个担保人分别承担500万元和100万元保释金，或分别承担450万元和150万元的保释金。

若担保人还是筹集不了保释金，被告将被继续还押。案件随后交由高庭审理。