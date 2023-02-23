逃税及欺骗政府津贴 前公司董事判缴交逾900万元罚款罚金

（早报讯）曾经坐拥六家公司，男董事却因逃税、欺骗政府津贴和转移赃款而锒铛入狱，被判坐牢八年半，还得缴交927万元罚款和罚金。

被告李之雄（41岁）一共面对127项罪名，他星期四（2月23日）承认其中41项，余86项下判时一并考虑。

综合控方提控的罪状，2014年至2017年间，被告通过提呈虚假的消费税记录，少缴297万元税务，他因此被令缴付相等于少缴税务额三倍的891万元罚金给税务局。

另外，被告也因为呈报不准确的消费税，被判罚款5000元，同时缴交11万6912元罚金。他也因为利用生产力与创新优惠计划（Productivity and Innovation Credit，简称PIC）骗取6万元津贴，被判缴付另一笔24万元罚金。

被告无法缴交部分的罚金，以坐牢180天代替。

案情显示，被告当时经营与物流、建筑和贸易等行业有关的六家公司。他为其中三家公司呈报虚假的消费税记录，还伪造单据向税务局索取消费税退款。

被告也因为把骗得的款项用来支付员工和供应商、应付租金等营运开支而被控数项转移赃款的罪名，为此被判入狱。

调查显示，被告于2016年4月21日宣告破产后无法再担任公司董事，但他却安排友人担任挂名董事，自己则退到幕后继续掌控大局，直到税务局介入调查为止。

根据之前报道，被告曾于2018年还在担任咖啡店“顾问”时，因不满一名低智商男来讨工作，掴掌对方至永久残疾。被告因此在2020年被判入狱六个月四周。