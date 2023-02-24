华侨银行去年净利增18％至57.5亿元 创纪录

（早报讯）净利息收入强劲增长、准备金减少，华侨银行（OCBC）去年全年净利增加18％至创纪录的57亿5000万元。集团提高今后的股息派发率目标至50％。

华侨银行星期五（2月24日）开市前发布去年第四季和全年业绩。去年第四季净利同比增加34％至13亿1000万元。

董事会建议派发每股40分终期股息，比一年前增加43％。去年全年每股派息68分，比前一年增加28％。这次的终期股息不实施以股代息计划。

这意味着去年的股息派发占净利53％，超过了前一年的49％。集团表示，今后股息派发率的目标是50％。

集团去年的净利息收入增长了31％，达到创纪录的76亿9000万元，这得益于净利息收益率（NIM）增长了37个基点，以及平均资产增长了6％。

非利息收入比前一年减少16％至39亿9000万元。

全年股本回报率从前一年的9.6％提高到11.1％，每股盈利上升18％至1.27元。

不良贷款比率稳定维持在1.2％，总准备金减少至5亿8400万元，占贷款16个基点。相比之下，前一年为8亿7300万元和29个基点。

截至2022年12月31日，客户贷款为2950亿元。按固定汇率计算，贷款比一年前增长4.5％。

华侨银行集团行政总裁黄碧娟说：“展望来年，我们在亚洲的主要市场预计将保持坚韧，2023年的增长速度将超过全球平均水平。

我们乐观认为，中国和香港重新开放将进一步刺激区域经济增长。”