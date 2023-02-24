（早报讯）投资者有信心美国央行的最高利率会处于预期的范围内，美国股市星期四（2月23日）全面上扬。

标普500指数和纳斯达克指数分别上升0.53％和0.72％，道琼斯工商指数上涨0.33％。

亚太股市星期五（24日）开盘呈上涨趋势，日本股市上涨0.6％，韩国和澳大利亚分别上升0.22％和0.27％。

新加坡海峡时报指数震荡下跌35.11点或1.06％，以3264.93点作收。

以下是星期五值得关注的股票：

*华侨银行（OCBC）今早开市前发布去年第四季和全年业绩。净利息收入强劲增长、准备金减少，去年全年净利增加18％至创纪录的57亿5000万元。董事会建议派发每股40分终期股息，比一年前增加43％。去年全年每股派息68分，比前一年增加28％。

*新科工程（ST Engineering）今早开市前发布2022财年下半年和全年业绩。全年净利下跌6.2％至5亿3500万元，营收增加17.4％至90亿3500万元，所有业务的营收都取得增长。集团董事会建议派发每股4分的年终股息，全年每股派息16分，派息率4.5％。

另外，新科工程发文告宣布，新科工程主席柯宗盛将于4月21日卸下董事会主席和独立董事的职位。

*亚洲付费电视信托（Asian Pay Television Trust）去年全年的息税折摊前盈利（EBITDA）减少11.1％至4115万元。全年营收报6942万5000元，下跌8.9％。信托将在3月24日派发每单位0.25分的股息。

*虎豹企业（Haw Par）星期四发布业绩，去年下半年净利同比上升24.5％至7109万元，全年上升34.7％至1亿4832万元，每股盈利为32.1分；净资产值为16.03分。公司将派发每股15分的年终股息。

*mm2全亚影视娱乐（mm2 Asia）星期四晚上宣布，集团已经成立新的独资子公司mmLive，这家子公司将从事宣传和举办演唱会和其他娱乐活动，以及出租乐器和设备的业务。集团将把旗下飞凡集团（UnUsUaL）的持股转移到mmLive。