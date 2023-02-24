【国会】冠病患者医疗费与急性呼吸道感染相同 综合诊所津贴费用为20元至35元

（早报讯）我国如今是以处理普通疾病的方式管理冠病，医生将根据临床评估和疾病的严重程度来治疗患者。病患支付的医疗费也与急性呼吸道感染相同，综合诊疗所受津贴后的费用介于20元至35元。

那些在感染冠病后出现冠病长期后遗症，例如“长冠病”症状（long COVID-19）的人，也会获得与其他呼吸道感染患者相同的护理。

卫生部兼律政部高级政务次长拉哈尤星期五（2月24日）在国会答复议员的口头询问时，鼓励所有患上传染病的人，无论是冠病还是其他疾病，都应该及时求医并履行社会责任。

她说，在对抗冠病疫情三年后，多数的冠病患者出现轻微症状，预计无须住院。如今须要入住加护病房的病患也很少。

对于少数得住院的本地人，他们可继续使用政府津贴、终身健保（MediShield Life）、保健储蓄（MediSave）和保健基金（MediFund）来支付医药费。

拉哈尤指出，这些补贴方式足以为面对经济困难的患者支付医药费。例如，入住C级病房的冠病患者，扣除津贴和终身健保后，共同承担额的中位数费用为700元。他们可以使用保健储蓄支付这笔费用，或得到保健基金的经济援助。

抗疫跨部门工作小组早前宣布，政府将从今年4月1日起进一步缩减对冠病检测和治疗的津贴，因冠病住院者必须支付医药费，但抗冠病的疫苗和口服药物仍然免费。

到医院或冠病治疗设施接受冠病治疗的新加坡公民、永久居民和长期证件持有人，无论是否已接种冠病疫苗，将不再获100%的津贴。

不过，公民和永久居民可继续享有政府补贴，并使用终身健保（MediShield Life）和保健储蓄（Medisave）来支付医药费。