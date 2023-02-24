亚股星期五早盘普遍下跌 本地股市逆势上升0.47％

（早报讯）美国经济数据保持强劲，加强了美国央行收紧货币政策的立场，亚洲股市星期五（2月24日）早盘普遍下跌，本地股市则逆势上涨0.47％。

美国劳工部星期四发布的报告显示，上周初申请失业救济金人数意外减少，表明劳动力市场持续吃紧。

截至中午12时，新加坡海峡时报指数上升15.38点，报3280.31点。整体股市交易量6亿6026万股，交易总值5亿3267万元。全场有240只上升股，下跌股有220只。

海指30只成份股多数上扬，领涨的包括吉宝企业（Keppel Corp）和凯德腾飞房产信托（CapitaLand Ascendas REIT）。吉宝企业上涨1.67％至5.49元，凯德腾飞房产信托则上升1.45％至2.8元。

华侨银行（OCBC）跌0.16%至12.62元，集团开盘前发布业绩，去年第四季净利同比增加34％至13亿1000万元。

新科工程（ST Engineering）起1.13%至3.59元，集团开市前发布业绩，去年净利下跌6.2％至5亿3500万元。

区域主要股市方面，上海、香港、韩国和台湾分别下跌0.7％、1.31％、0.22％和0.2％。日本和澳大利亚则分别上涨1.1％和0.36％。

Marketfield资产管理公司的绍尔（Michael Shaoul）说，投资者既欢迎美国经济保持稳定表现的证据，又担心这坚韧的表现会促使政策制定者做出剧烈的回应。

量化投资巨头AQR Capital Management联合创始人阿斯尼斯（Cliff Asness）认为，如果通货膨胀没有如市场预期那般大幅下跌，美国股市很容易受到冲击。美国星期五将发布1月份的个人消费支出（PCE）价格指数。