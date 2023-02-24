【国会】两个修正法案呈一读 加强管制新化合致幻药

（早报讯）为加强取缔不断演变的新化合致幻药，内政部将修正相关法令，执法人员日后可根据某种物质所导致的致幻效果，采取必要行动。

内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授星期五（2月24日）在国会针对滥用毒品（修正）法案和新加坡共和国宪法（修正）法案提出一读。

变幻莫测的新化合致幻药近年来成为全球毒品新趋势，毒犯只须改变它的化学结构，就能制作出新的毒品，借此逃避当局管制。

截至2022年4月，全球新化合致幻药的种类从2009年的166种，增至2022年的1150多种。

在本地，因涉及新化合致幻药相关犯罪行为而被捕的人数，从2014年至2017年的11人，提高至2018年至2022年的每年平均235人。

有鉴于此，当局将透过修正滥用毒品法令加以管制可产生致幻效果的物质，而非依据它的化学结构。

不过，同样达到致幻效果，但具有合法用途，或在其他监管框架下受管制的物质则排除在外，包括酒精饮料、烟草和食物添加剂等。

另外，以往拥毒的重量不影响刑罚，但修订的滥用毒品法令将加强刑罚力度，若拥毒超过一定重量，将面对更高的刑罚。这主要适用于八种带来严重伤害的毒品，例如大麻和冰毒等。

为了迅速有效地遏止致幻物质，新加坡共和国宪法（修正）法案也将提出一读。一旦通过，中央肃毒局的执法范围将扩大，除了毒品和麻醉物质，执法人员也可以逮捕和拘留涉嫌滥用致幻物质者。