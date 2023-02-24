中国旅游签证恢复日期未定 旅游展已开卖中国旅游配套

（早报讯）中国旅游签证恢复日期还未确定，NATAS旅游展上已有参展商开始售卖4月起的中国旅游配套。

新加坡全国旅行社协会（NATAS）举办的第57届旅游展星期五（2月24日）在新加坡博览中心拉开序幕。协会会长吕汶骏说，随着各国取消入境限制，旅游业正恢复至疫情前的水平，许多人重新开始旅行和探索世界。

尽管中国的旅游签证还未恢复开放，但是一些参展商已开始售卖前往中国的旅游配套。欧美假期（EU Holiday）客服主任解小燕（40岁）说，公司已经开始售卖从4月起去往中国的旅游配套，张家界景区目前已经凑齐了一团，有超过十人购买。

曾兄弟（Chan Brothers）旅行社也于今日开卖4月起的中国旅游配套，目的地包括重庆、长江三峡、上海等。市场通讯执行员陈诗恩（30岁）说，如若4月中国旅游签证还未恢复的话，已购买配套的旅客可以选择退款、更换其他国家的旅游配套或是等待中国开放旅游团才跟团出发等。

另外，旅游展上土耳其的旅游配套也照常推销。陈诗恩说，由于地震灾区是在南部与叙利亚交界处，而旅游区是在中部以上的伊斯坦布尔和卡帕多奇亚等，因此并未受影响，事发后依旧有不少客人来询问和购买土耳其的旅游配套。

公众可在2月24日至26日（星期五至星期日）早上10时至晚上9时半，到新加坡博览中心的五号展馆参观旅游展。