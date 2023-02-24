【国会】黄循财：经济发展是为了增进人民福祉

（早报讯）发展经济不只是为了经济增长，而是要通过经济发展增进新加坡人民的福祉。

副总理兼财政部长黄循财星期五（2月24日）总结新财年政府财政政策辩论时，回应各界对政府是否从倡导增长改为倡导资源再分配时指出，政府在经济发展和经济策略上向来采取平衡的做法。

“我们仍注重把经济的饼做大。因为唯有这样，新加坡人才能为自己和家人开创更好的生活，我们也才有进行再分配所需的资源，加强社会契约，全民共同前进。”

外部环境的挑战日益艰巨，追求增长并不容易。黄循财说，大国竞逐全球经济主导权，竞争和地缘政治紧张局势将持续下去。不过新加坡也处于有利地位，投资、资本和人才正流入新加坡，我国也把握这些机遇，增强价值提案，为新加坡人创造更多就业和机遇。

“在新加坡，看的不是亲商或亲企业、倡导增长或倡导资源再分配，而是我们所有人，雇主、工会、政府，共同努力，推进新加坡人的福祉，为我们和子孙后代打造更好的未来。”



“当我们过度劳累，花了太多时间在太多的会议上时，我们的头脑很容易进入钻牛角尖的模式：‘分明讲得清清楚楚、听起来糊里糊涂’。到最后我们会参与许多没有效率和没有建设性的会议上，像这个冗长的关于住房的辩论。” —— 陈浍敏（义顺集选区）

“副总理提出了个世界观，就是减少储备金增长速度等同于夺走（后代）的资源。但2008年人民行动党设立国家储备净投资回报框架，做的恰恰是这件事，2015年宣布把淡马锡控股纳入框架，又再次使储备金增速放慢。为什么这么做不算不负责任，不算拿走后代的钱，但当工人党这么提议时，就成了不负责任？政府做就行，我们呼吁就不行，这是在捞取政治利益吗？” ——贝理安（阿裕尼集选区）