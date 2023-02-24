一天两次行窃 男子偷奶粉和玩具判监三周

（早报讯）34岁男子在超市偷八罐价值超过400元的奶粉，也称为了孩子从玩具店偷了蝙蝠侠和汤玛士小火车玩具，被判坐牢三周。

被告陈毅贤（34岁）案发时是名技术人员，他面对两项偷窃以及一项抵触杂项（公共秩序和滋扰）法令的控状。

案情显示，被告在去年6月22日晚上9时10分，到榜鹅水滨坊（Waterway Point）的职总平价超市，偷走罐900克的Enfagrow Pro A+ Stage 3奶粉，总价值422元4角。

被告干案时站在墙柱后头，将架子上的奶粉装进一个保冷袋（cooler bag）里。

被告的行为被眼尖的保安人员发现，他在步出超市不久后便遭扣留。

保安人员将被告带到超市的办公室里，除了确认被告确实有偷奶粉外，也发现另一个保冷袋装有偷来的玩具。

称为孩子偷玩具

调查也揭露，被告在案发当天到超市偷窃前，于晚上8时先到水滨坊Toys‘R’Us玩具店，偷走七个总价值213元9角4分的玩具，包括价值近百元的蝙蝠侠乐高和约35元的汤玛士小火车木质玩具。

此外，警方也在水滨坊地下停车场，起获相信是被告偷来的另外六罐奶粉。

被告表示奶粉是要拿去Carousell变卖套现的，而玩具是要给孩子玩的。

求情：受辛苦童年影响

律师代被告求情时，指被告孤单且辛苦的童年“影响他对已婚男人职责的观点”，而他承担了一些“包袱和压力”才会犯错。

律师也说被告其实是个老实和刻苦努力的人，并表示这是被告最后一次犯罪，求法官轻判。

法官下判后，也要求被告留下来和法庭辅导员谈谈，看是否能帮助他不再重犯。（人名译音）