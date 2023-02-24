【国会】政府部门今年将加强采购策略 争取2045年达净零排放

（早报讯）为了在约2045年提前达到净零排放目标，政府部门将从今年起加强采购策略，并定期提交有关各部门可持续举措的进度报告。

财政部和永续发展与环境部将在稍后提供更多相关细节。

国务资政兼国家安全统筹部长张志贤星期五（2月24日）在国会拨款委员会辩论总理公署开支预算时说，要实现气候目标，须全国携手努力，政府也会在达到愿景和实际行动之间取得平衡。

新加坡定下的气候目标是最迟在2050年达到净零排放，政府部门将带领脱碳行动，争取在约2045年提前达到目标。

张志贤也是气候变化跨部门委员会主席。他强调，政府带领脱碳行动是必要的，但这不足以达到低碳未来，企业和个人也必须采取行动。

工业领域占了我国总排碳量超过60％，新加坡要达到净零排放，就必须在各个层面包括经济、各个领域及个别公司力求脱碳，让企业做好准备在绿色经济中蓬勃发展。

除了调高碳税以及为电网脱碳，政府也会协助企业转向更低碳的生产作业，并在增长领域发展竞争优势。作为一个金融中心，新加坡在绿色金融服务方面占有优势。我国的行业发展蓝图整合了共同的挑战，以助扩大有潜能的措施，引导企业抓住机遇。

个人方面，许多新加坡人对可持续发展充满热忱，政府将会支持他们做出实际影响。

张志贤说，了解气候变化如何影响环境和社会是第一步，教育部接下来将阐述如何培育年轻一代成为生态代表，展开可持续的生活方式。政府也会协助新加坡人掌握绿色技能，并改善他们获得这类工作的机会。

他也说，新加坡会继续在气候行动方面建立国际合作。例如，在第26和第27届联合国气候变化大会，永续发展与环境部长傅海燕受邀担任《巴黎协定》第六条的共同协商代表。