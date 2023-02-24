【国会】黄循财：政府考虑调高企业税举措时须 非常谨慎

（早报讯）在全球税收制度变化将影响政府收入的背景下，政府考虑调高企业税举措时更须"非常谨慎"，以避免侵蚀我国吸引外资的优势。

副总理兼财政部长黄循财星期五（2月24日）总结新财年政府财政政策辩论时，回应调高企业税提案时指出，政府在增加企业税收入和维持竞争优势两方面须采取平衡做法。

他指出，政府预计会受到第二代反税基侵蚀和盈利转移（BEPS 2.0）的第一支柱影响，造成税收收入减少。至于新加坡将实施国内补足税，以达到BEPS2.0第二支柱下的最低有效税率。这或许会给政府带来更多收入，但它必须建立在受影响跨国企业不会因此迁出新加坡的基础上，而这将是“一个很难确定的假设"。

BEPS 2.0第一支柱要求适用于营收超过欧元200亿（285亿新元）且利润率超过10%的大型跨国公司。它们不仅在营运所在地缴税，在客户所在市场也须缴交一部分税。由于新加坡国内市场小，因此会损失一些税收。第二支柱要求向年营业额达7亿5000万欧元（10亿7000万新元）的跨国公司，征收15％的全球最低有效税率。

黄循财说，许多主要经济体正在提供大量补贴，同时推出计划加强自身竞争优势，以应对BEPS 2.0。另外，许多国家有充裕土地、劳动力和电力资源，企业成本更低。这些全球发展趋势都会影响新加坡对外资的吸引力。

他说："我们不能漫天要价，导致自己在竞争中被剔除，否则新加坡和国人将成为最大输家。”