公积金利率第二季保持不变

（早报讯）公积金普通户头、特别户头和保健储蓄户头今年第二季的利率将保持不变。

公积金局和建屋发展局星期五（2月24日）发表联合文告说，由于这三大户头的利率不及保底利率，因此它们2023年4月1日至6月30日的利率将继续维持在目前的水平。

普通户头的年利率将维持在2.5%。同普通户头年利率挂钩的建屋局优惠房贷利率也将继续维持在2.6%。

特别户头和保健储蓄户头的年利率则维持在4%。

未满55岁的公积金会员的首6万元储蓄可获额外1%利率，其中最多2万元来自普通户头。这意味着今年第二季，普通户头的最高年利率将维持在3.5%；特别户头和保健储蓄户头的最高年利率则保持在5%。

年满55岁的公积金会员的首3万元储蓄则可继续享有来自政府给予的额外两个百分点的利率，其中最多2万元来自普通户头；之后的3万元储蓄可享有额外一个百分点的利率。换言之，这些公积金会员的退休储蓄可享有最高6%的年利率。

另一方面，政府早前宣布了退休户头2023年1月1日至12月31日的年利率将维持在4%。

文告说，政府会密切留意利率环境，在考虑到长期展望的同时确保公积金利率的挂钩方式符合当下的情况。

公众可上网浏览cpf.gov.sg了解详情，或点击链接向公积金局提出询问。