【国会】黄循财：2019年至2022年中小企业能力建设援助金增一倍

（早报讯）从2019年到2022年，政府提供中小企业的能力建设援助如生产力提升计划（Productivity Solutions Grant）、企业援助和市场进入协助计划（Market Readiness Assistance）的援助金额已增加一倍。

此外，政府所支持的建立新业务能力、进行创新和海外扩张的企业数量，在这期间也增加约60％。

副总理兼财政部长黄循财星期五（2月24日）总结新财年政府财政政策辩论时，通过上述数据，重申政府继续致力于支持我国中小企业的发展。

他说：“我们将继续投入大量资源，以培育和发展本地企业，特别是中小企业。”

谈及中小企业面对的企业成本增加挑战，黄循财说，政府深刻了解企业的挑战，因此在今年预算案中推出了一些举措，协助企业缓解成本压力。这包括在渐进式加薪补贴计划（Progressive Wage Credit Scheme，简称PWCS）下，为雇主资助75％的加薪额。

但他强调，政府对中小企业的援助主要侧重于帮助那些准备采取措施重组，以提高生产力、进入新市场和推出创新产品的企业，“因为这是企业持续生存和发展的唯一途径。”

他跟着指出，政府推出的产业转型蓝图计划取得长足进展，特别是外向型行业如制造业以及金融服务业等，它们的生产力都取得强劲提升，创造更多就业机会。

“然而一些内向型行业如建筑业、零售业和餐饮业，确实面临更多挑战。不过这并非新加坡独有情况。全球所有国家在这些领域都面临类似挑战。因此，企业须要采取结构性解决方案，加强提高生产力和可持续增长。”