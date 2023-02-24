【国会】我国去年居民整体生育率降至1.05历史新低点

（早报讯）新加坡2022年的居民整体生育率降至历史新低，只有1.05。

协助管理国家人口及人才署的总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮星期五（2月24日），在国会拨款委员会辩论总理公署开支预算时，透露上述数据。

同世界上许多发达国家一样，我国的整体生育率多年来呈下滑趋势。英兰妮指出，去年是虎年，也是华族传统上较少生育的年份，这是本地居民整体生育率跌至历史新低点的部分原因。

除此之外，生育率下滑也与环球和社会趋势有关。新加坡人对结婚和生儿育女仍有强烈期望，但更多人选择迟婚，更多夫妻延迟生育或生育较少孩子。与此同时，本地居民的预期寿命越来越长，从1980年的72岁，提高至如今的超过83岁。到了2030年，预计四分之一的新加坡公民是65岁及以上。

人口老龄化将带来多项挑战。英兰妮指出，随着公民劳动队伍增长放缓，维持经济增长将越来越困难。少子化和家庭结构缩小也会造成看护需求增加。更多新加坡人将面对养育年幼孩子和照顾年长父母的双重压力，而目前这已是常见的现象。

我国社会也趋向多元化。近年来，每三个公民婚姻中，就有一个是跨国婚姻；每六个公民婚姻当中，约有一个是跨种族婚姻。英兰妮强调，我国必须将多元文化视为身份认同的核心，并且将它作为新加坡人的强项。

新加坡将从四大方面应对上述人口挑战。这包括继续支持新加坡人结婚和生养子女、为新加坡人提供更多良好发展机遇、加强社会凝聚力，以及善用有限资源并继续妥善地为新加坡人规划未来。