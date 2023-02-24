【国会】健康服务预约系统纳入第三种疫苗 鼓励年轻女子接种预防子宫颈癌

（早报讯）方便公众在几分钟内预约接种肺炎球菌疾病或流感疫苗，健康服务预约系统推出不到四个月就有超过4万次预约。系统即日起纳入子宫颈癌疫苗，并逐步增加疫苗种类，到6月将涵盖共12种疫苗。

负责智慧国计划的通讯及新闻部长杨莉明星期五（2月24日）在国会拨款委员会辩论总理公署开支预算时，宣布把人类乳头瘤病毒（Human papillomavirus，简称HPV）疫苗纳入健康服务预约系统（Health Appointment System，简称HAS）。

健康服务预约系统在2022年8月由政府开源科技部（Open Government Products）与卫生部和保健促进局合作推出，早前涵盖肺炎球菌疾病（Pneumococcal disease）疫苗和流感疫苗，首四个月共有超过4万次疫苗接种预约。HPV疫苗是计划提供的第三种疫苗。

18至26岁女性即日起可通过健康服务预约系统网站（book.health.gov.sg/hpv），在本地超过700家提供HPV疫苗的社保援助计划（CHAS）全科诊所预约接种。她们只须输入住家地址，就能选择靠近住家的诊所以及接种日期和时间，再填写个人资料后便可完成预约，整个过程用时仅几分钟。

符合条件的本地女性接种HPV2疫苗可享有显著津贴，每剂疫苗费用不超过45元。持有社保援助计划橙或蓝卡的本地低收入女性则可免费接种。

杨莉明透露，健康服务预约系统将在今年4月之前纳入所有全国成人免疫计划（National Adult Immunisation Schedule，简称NAIS）疫苗，6月则扩展至所有全国儿童免疫计划（National Child Immunisation Schedule，简称NCIS）疫苗。健康服务预约系统到时将涵盖12种疾病，包括破伤风、白喉和百日咳（统称Tdap）、麻疹、腮腺炎和德国麻疹（统称MMR）、B型肝炎和水痘。