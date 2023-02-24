【国会】健康服务预约系统纳入第三种疫苗 鼓励年轻女子接种预防子宫颈癌

文 /
李思邈

更新 /
更新 / 2023年2月24日 7:07 PM
发布 /
发布 / 2023年2月24日 5:13 PM
负责智慧国计划的通讯及新闻部长杨莉明在国会拨款委员会辩论总理公署开支预算时，宣布把人类乳头瘤病毒疫苗纳入健康服务预约系统。（档案照）
负责智慧国计划的通讯及新闻部长杨莉明在国会拨款委员会辩论总理公署开支预算时，宣布把人类乳头瘤病毒疫苗纳入健康服务预约系统。（档案照）

字体大小:

（早报讯）方便公众在几分钟内预约接种肺炎球菌疾病或流感疫苗，健康服务预约系统推出不到四个月就有超过4万次预约。系统即日起纳入子宫颈癌疫苗，并逐步增加疫苗种类，到6月将涵盖共12种疫苗。

负责智慧国计划的通讯及新闻部长杨莉明星期五（2月24日）在国会拨款委员会辩论总理公署开支预算时，宣布把人类乳头瘤病毒（Human papillomavirus，简称HPV）疫苗纳入健康服务预约系统（Health Appointment System，简称HAS）。

健康服务预约系统在2022年8月由政府开源科技部（Open Government Products）与卫生部和保健促进局合作推出，早前涵盖肺炎球菌疾病（Pneumococcal disease）疫苗和流感疫苗，首四个月共有超过4万次疫苗接种预约。HPV疫苗是计划提供的第三种疫苗。

18至26岁女性即日起可通过健康服务预约系统网站（book.health.gov.sg/hpv），在本地超过700家提供HPV疫苗的社保援助计划（CHAS）全科诊所预约接种。她们只须输入住家地址，就能选择靠近住家的诊所以及接种日期和时间，再填写个人资料后便可完成预约，整个过程用时仅几分钟。

符合条件的本地女性接种HPV2疫苗可享有显著津贴，每剂疫苗费用不超过45元。持有社保援助计划橙或蓝卡的本地低收入女性则可免费接种。

杨莉明透露，健康服务预约系统将在今年4月之前纳入所有全国成人免疫计划（National Adult Immunisation Schedule，简称NAIS）疫苗，6月则扩展至所有全国儿童免疫计划（National Child Immunisation Schedule，简称NCIS）疫苗。健康服务预约系统到时将涵盖12种疾病，包括破伤风、白喉和百日咳（统称Tdap）、麻疹、腮腺炎和德国麻疹（统称MMR）、B型肝炎和水痘。

LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容