【国会】今年推出ScamShield Bot 助公众查询是否收到诈骗短信

（早报讯）公众收到不明号码发送的短信时，可以借助“ScamShield Bot”这个机器人帮手，检查是否为欺诈短信，防止上当受骗。

政府在2020年推出ScamShield应用，协助公众屏蔽诈骗短信和电话，目前有约50万名用户。应用从2022年至今探测到超过350万条诈骗短信，也屏蔽了约20万通诈骗电话。

不过，公众有时候还是会收到一些不明号码发送的短信。他们日后可以直接将短信内容复制粘贴进ScamShield Bot，如果平台收过类似举报或发现同样的短信内容被警方列入黑名单，就会提示对方收到的可能是诈骗短信。政府今年会在WhatsApp推出ScamShield Bot。

负责智慧国计划的通讯及新闻部长杨莉明星期五（2月24日）在国会拨款委员会辩论总理公署开支预算时说，要让我国民众对数码工具更有信心，就必须确保这些工具能够安全使用。为此，政府投入不少资源，包括通过ScamShield和ScamShield Bot，更好地保护人们不受诈骗或网络伤害。

新研发PhishMonSG可探测冒充政府网站的钓鱼网站

政府去年12月开始使用PhishMonSG，这套新系统可以探测到冒充政府网站的钓鱼网站，包括这个冒充陆交局One Motoring网站的假网站。（政府科技局提供）

近年来有更多诈骗分子冒充政府网站，诱骗公众提供个人资料。政府新研发的SG网络钓鱼监控系统（PhishMonSG），会在人工智能和机器学习的帮助下，搜索冒充政府网站的钓鱼网站，并在公众上当受骗前，同相关机构合作，屏蔽或撤下这些假网站。

政府去年12月开始使用这套新系统，至今探测到一些钓鱼网站，包括冒充陆路交通管理局One Motoring网站的假网站。