【国会】政府举办创新挑战 探讨在裕廊湖区推进可持续发展

文 /
李思邈

发布 /
发布 / 2023年2月24日 5:22 PM
负责智慧国计划的通讯及新闻部长杨莉明在国会拨款委员会辩论总理公署开支预算时，宣布联合市区重建局和资讯通信媒体发展局举办创新挑战，探讨裕廊湖区发展。（李冠卫摄）
负责智慧国计划的通讯及新闻部长杨莉明在国会拨款委员会辩论总理公署开支预算时，宣布联合市区重建局和资讯通信媒体发展局举办创新挑战，探讨裕廊湖区发展。（李冠卫摄）

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（早报讯）在城市环境推进可持续发展绝非易事，政府邀请私人领域业者呈交提案，打造更环保创新的裕廊湖区。

负责智慧国计划的通讯及新闻部长杨莉明星期五（2月24日）在国会拨款委员会辩论总理公署开支预算时，宣布联合市区重建局和资讯通信媒体发展局举办创新挑战，探讨裕廊湖区发展。

在挑战下，六个私人企业与公共组织分别根据低碳、废物管理、“减少用车”（car-lite）和优化水源系统（water system optimisation）四大主题提出问题陈述，邀请参与者提供相关提案。

其中，联实全球商业房地产投资信托（Lendlease Global Commercial REIT）以低碳为主题，探讨如何为建筑物制定既节省能源，又凉爽舒适的智能管理系统。

SMRT则征询如何在裕廊湖区鼓励车主减少用车，改而采用“走、骑、搭”（Walk Cycle Ride）方式通勤。

另外四个参与企业和机构分别是凯德集团、裕廊社区医院、黄廷方综合医院和新加坡科学馆。

欲参加挑战的起步公司、私人企业和研究机构即日起可浏览网站了解更多详情并提交企划案，截止时间是4月21日下午4时。

每个问题陈述的优胜组可获得5万元现金奖励，其中最具有潜力的提案将获得由淡马锡基金会提供额外5万元，在裕廊湖区展开试行。个别参与组织也可根据企划案自行展开试行，并扩展至全岛各地。

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