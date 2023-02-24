【国会】政府举办创新挑战 探讨在裕廊湖区推进可持续发展

（早报讯）在城市环境推进可持续发展绝非易事，政府邀请私人领域业者呈交提案，打造更环保创新的裕廊湖区。

负责智慧国计划的通讯及新闻部长杨莉明星期五（2月24日）在国会拨款委员会辩论总理公署开支预算时，宣布联合市区重建局和资讯通信媒体发展局举办创新挑战，探讨裕廊湖区发展。

在挑战下，六个私人企业与公共组织分别根据低碳、废物管理、“减少用车”（car-lite）和优化水源系统（water system optimisation）四大主题提出问题陈述，邀请参与者提供相关提案。

其中，联实全球商业房地产投资信托（Lendlease Global Commercial REIT）以低碳为主题，探讨如何为建筑物制定既节省能源，又凉爽舒适的智能管理系统。

SMRT则征询如何在裕廊湖区鼓励车主减少用车，改而采用“走、骑、搭”（Walk Cycle Ride）方式通勤。

另外四个参与企业和机构分别是凯德集团、裕廊社区医院、黄廷方综合医院和新加坡科学馆。

欲参加挑战的起步公司、私人企业和研究机构即日起可浏览网站了解更多详情并提交企划案，截止时间是4月21日下午4时。

每个问题陈述的优胜组可获得5万元现金奖励，其中最具有潜力的提案将获得由淡马锡基金会提供额外5万元，在裕廊湖区展开试行。个别参与组织也可根据企划案自行展开试行，并扩展至全岛各地。