累犯向“雨树女”索贿 被判预防性监禁七年

（早报讯）声称能帮“雨树女”打好跟监狱官的关系，前囚犯开口索贿，被判预防性监禁七年，罚款2000元以及终生禁止驾驶。

被告黄伟耿（49岁）面对一项索贿罪，和其他11项破门行窃、在执照吊销的情况下驾驶等罪名。他2022年认罪，相隔一年后于星期五（2月24日）被判刑。

预防性监禁属于极重的惩罚，旨在长期收押“变本加厉”的惯犯，刑期介于七至20年，就算行为良好也不享有三分之一的刑期折扣。

《联合早报》2018年报道，73岁的“雨树女”徐嘉仪当年触犯多起酒驾、汽车挡路等刑事案，被判坐牢六周，罚款4500元和吊销各级驾照20个月。

其中两个引起热议的罪名是驾驶法拉利在直落亚逸街跟宝马司机起冲突，挥拳打伤对方，以及不满邻居找修树工人来修剪她家的雨树，把修树工人困在高空。

被告读报纸得知案件，决定趁机占点便宜。他在2018年10月出狱后约徐嘉仪见面，声称他服刑时认识一些监狱官，可以帮她“疏通关系”。

被告后来声称已致电监狱总监，安排她与两名高级女监狱官见面等，并要求现金让他“应酬”。他谎称徐嘉仪入狱时将享有特别待遇，其中包括不用把长发剪掉，也不会被其他囚犯欺负。

徐嘉仪信以为真，交出了2000元。她入狱后，贪污调查局收到风声展开调查，才揭露此事。

庭上揭露，被告曾完成两次改造性监禁，其中一次刑期还长达八年。

被告2018年7月10日起被终生吊销驾照，但他不顾禁令，出狱后频频开车上路，还偷开别人的车。法官指被告案底累累，必须严惩阻遏他再犯。（人名译音）