【国会】工人党是否曾建议减少预购组屋？ 黄循财与工人党：公众自行评断

（早报讯）就工人党是否曾在2019年的工作论文中建议减少预购组屋单位，副总理兼财政部长黄循财与工人党展开激烈辩论，双方同意让公众自行评断。

黄循财星期五（2月24日）在国会总结新财年政府财政政策辩论时，提出工人党在2019年发表工作论文，指当时工人党提议政府每年只建约9000个组屋单位，以免供过于求。他指出所幸当时政府没有听从建议，否则目前的住屋供不应求问题会更严峻。

国会反对党领袖毕丹星和贝理安（阿裕尼集选区）随后反驳这种说法。其中，贝理安强调论文明确指出预购组屋计划应该继续，并没有说预购组屋项目应该停止，或是应该放缓。工人党只是提出在推行“全民售后回购计划”（Universal Sale-and-Buy-Back Scheme，简称USB）后，有更多单位用来出售或是扩大公共组屋计划，那时才可以长期减少预购组屋项目。

全民售后回购计划指的是政府从人民手中收购地契只剩下不到30年的组屋，再提供给转售市场。屋主必须已经还清至少八成放贷、而且没有拥有其他私人住宅。

朝野双方最终同意停止对这一课题的辩论，而是交由公众自行判断孰是孰非。

朝野议员今年2月初就公共住屋展开辩论，国家发展部长李智陞当时引述了这篇工作论文。工人党盛港集选区议员蔡庆威随后也投函《联合早报》，反驳说工人党并没呼吁停止或减少建造预购组屋。

以下是2019年工人党工作论文具争议的内容及翻译：

“自2010年和2011年以来，居民人口增长约为每年3万人。假设平均家庭规模为3.3人，这意味着每年需要约9000个新住宅单位。在同一时期，住屋的竣工数量远远超过居民人口的增长。私人住宅单位的空置率才刚刚开始逐步下降，但到了2022年，仍有约1万2000个私人住宅单位竣工。建屋局是否会面对空置率问题，问题是否会因为在过去几年继续稳定增加1万6000至1万7000个预购住屋单位，到了2022年还继续增加供应而变得更棘手？

预购组屋项目应该继续进行，但是与其兴建更多新镇，规划者未来最好能考虑通过售卖在工人党提出的“全民售后回购计划”下回购的成熟住宅区组屋单位，来部分满足新家庭的需求。这将有助于更新许多新加坡人所希望居住的成熟住宅区，因为这些住宅区更靠近市中心。”