看串流视频陷入骗局 59人损失逾140万元

（早报讯）技术支援骗局卷土重来，今年1月以来已有59人受骗，涉及金额超过140万元。

新加坡警察部队和新加坡网络安全局星期五（2月24日）发出联合文告，提醒公众避免陷入技术支援骗局。

文告指出，自2023年1月起，至少59名受害者陷入这类骗局，损失金额高达140万元。

一般上，受害者通过网站（例如dramacool或olevod.com）观看串流电影或视频时，会弹出一个窗口，声称电脑遭病毒或间谍软件骇入。

若受害者点击这个小窗口，荧幕就会静止不动，并可能伴随着响亮的哔哔声，随后会弹出以+653159（XXXX）开头的电话号码，让受害者误以为是真实的本地号码。

受害者拨打这个电话后，骗子就会冒充"技术支援人员"，指示受害者下载如Teamviewer、Ultraviewer或AnyDesk等远程控制软件，并要求受害者用电脑登入网上银行，或提供信用卡和转账卡资料，再利用远程控制软件从受害者的银行户头把钱转走，或从信用卡和转账卡刷走一笔钱。

在一些案件中，骗子也指示受害者登入Singpass，再利用这些资料到加密货币或金融科技网站开设户头，或进行汇款服务。

当局提醒公众，若怀疑陷入骗局，应立刻卸载所有被指示安装的软件，用防毒软件扫描和删除任何恶意软件，同时登出和关闭电脑阻止对方进一步行动。

另外，公众也应立刻通报银行，更换自己的银行资料，移除户头中未经授权的收款人，并且立刻报警。