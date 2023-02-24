【国会】政府简化政府项目招标程序 助中小企业参加竞标

（早报讯）政府简化政府项目招标程序以协助中小企业参加竞标，参加9万元以下项目的竞标者，不必提交公司财务文件。

财政部兼交通部高级政务部长徐芳达星期五（2月24日）在国会拨款委员会辩论财政部开支预算时宣布这项消息。

他说，参加竞标9万元以下的项目的企业，无须提交财务文件。招标条款也简化，例如无须提交按柜金。

为了让中小企业更轻易地参加政府招标活动，财政部将在今年内推出新的简易竞标组别Tender Lite。这个组别对供应商的要求和条件较少，也更简单。

供应商可通过Tender Lite参加采购价值9万元以上，但在100万元以下的竞标项目。在目前颁发给中小企业的政府招标项目当中，大约70%属于这个价值范围内。

财政部将同新加坡工商联合总会、中小企业商会和政府机构合作，制定Tender Lite。

徐芳达说：“我们相信，政府与业界合作将能共创双赢，让我们能更快速、有效地开发新的解决方案。”

政府也将协助中小企业达到环境可持续的要求，并抓紧相关机遇。

徐芳达说，从2024财年开始，采购价值最少5000万元的政府建筑工程，以及采购价值最少1000万元的资讯通信科技项目，最多5%的竞标评分将与可持续发展有关。政府将进一步同业者合作，制定这些措施的细节。