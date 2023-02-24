新超揭幕战 水手3比1胜丹戎巴葛迎开门红

（早报讯）新赛季新加坡超级足球联赛星期五（2月24日）晚上开战，本地豪门狮城水手（Lion City Sailors）凭借比利时外援莱斯蒂耶纳（Lestienne）三次助攻，前锋田中幸大梅开二度，在联赛揭幕战以3比1拿下丹戎巴葛联队（Tanjong Pagar United）。

狮城水手前两个赛季因为主场碧山体育场进行改造工程，而暂用惹兰勿刹体育场作为主场，本赛季重新回到碧山作战。

莱斯蒂耶纳所在的左路成为水手队本场的进攻要道。他在第11分钟送上横传穿过所有防守队员，助攻右路插上的哈菲兹诺推射破门。他五分钟后再献妙传，但洛佩斯的单刀射门被丹戎巴葛联队门将肯吉扑出。

反观丹戎巴葛联队诸事不顺，两名新援巴西后卫佩德罗·迪亚斯（Pedro Dias）和克罗地亚前锋穆德拉齐查（Mudrazija）上半场先后受伤，迫使球队提前换人。

不过客队下半场一度见到扳平希望，后卫法伊扎把握水手队门将兼前队友扎尔范的开球不远失误，远距离吊射打在横梁上。接着场上出现短短七分钟四次使用本季新引进的录像助理裁判（VAR）的戏码，前两次没有影响场上局面。不过水手队过后在禁区的一次犯规，被裁判判罚球后，经VAR回看验证有效。

只是丹戎巴葛联队没能把握机会，克罗地亚球员苏季奇（Sugic）射偏。过后裁判还一度认定扎尔范扑救时提前离线，但VAR回看没有让丹戎巴葛联队有重罚的机会。

莱斯蒂耶纳在第89分钟和完场补时第四分钟两度助攻上赛季联赛最佳球员、也是水手队新援的日本前锋田中幸大轻松得分，为球队锁定胜利。丹戎巴葛联队后卫沙林则在完场补时第二分钟头球扳回一城。