夜夜买醉 阿伯倒毙黄金坊停车场

几乎夜夜买醉，七旬阿伯星期六（2月25日）早上被发现倒毙在黄金坊停车场。

这起事故发生于星期六早上9时许，地点是美芝路黄金坊（Golden Mile Complex）的多层停车场。

《新明日报》接获读者通报，指黄金坊星期六早上至少出现六辆警车，多名警员进出停车场。

《新明日报》记者到场后，发现黄金坊多层停车场的楼梯下方有一具盖着白布的遗体，有约10名警员与救护人员封锁现场调查。

一名停车场女员工告诉《新明日报》记者，她星期六早上上班时，赫然发现死者倒在楼梯下方不省人事。“他打着赤膊，仰面躺在木板床上，但上半身都悬在床外，脸上还盖着一个枕头。我叫了两声后，发现他没反应，马上通知保安报警。”

这名不愿透露姓名的女员工说，过去数月来，死者都以停车场楼梯下方为家，睡在一张用木板搭建的床上。

死者友人接获噩耗后赶到现场，但不愿多谈。

“我18岁时就认识他，他生前患有疾病。刚才我见他最后一面时，发现他面部肿胀发青，感觉像是窒息而死。”

附近店家受访时透露，死者是熟面孔，几乎每晚都会在黄金坊内的酒吧喝酒。“他是我们这里的酒客，之前常看到他与一群友人聚会，但近期常看到他独自在楼梯间饮酒。”

民防部队受询时指出，医护人员接获通报后赶往现场，随后当场宣告一人不治。

警方受询时证实，星期六早上9时许接获一起非自然死亡案件的通报，一名70岁的男子倒在地上一动也不动。根据初步调查显示，警方已排除他杀的可能性，调查正在进行中。