榜鹅通道一组屋单位失火 屋主是马来苏丹王室后裔

（早报讯）榜鹅通道组屋二楼一个五房式单位星期六（2月25日）早上发生火患，卧室窗口冒出熊熊烈火，楼上单位的外墙也被熏黑。失火单位的屋主是马来苏丹王室后裔，家人尝试灭火不果，所幸都及时疏散，没人受伤。

火患发生在星期六早上约11时，地点在榜鹅通道第641A座组屋二楼一个五房式单位的主人房。民防部队受询时证实，大约55人在这起火患中被疏散，而根据初步调查，火势是因为电源引起的。

根据读者提供的视频，二楼单位的主人房窗口冒出熊熊火光和滚滚浓烟，火势相当猛烈，民防部队接到消息后很快赶抵，阻止了火势的蔓延。

虽然屋主的哥哥东姑苏龙试图用灭火器灭火，但不成功，单位的主卧房还是烧得一片焦黑。（梁麒麟摄）

《联合早报》记者到场采访时探悉，失火单位的屋主是49岁的东姑阿布拉欣（Tengku Abrahim）。他受访时表示，自己案发时不在家，主人房不知何故起火，行动不便的90来岁岳父当时就在房里，幸亏哥哥和外甥及时把老人家扶起并送去邻居家暂避。

屋主的哥哥东姑苏龙（Tengku Sulong，64岁）说：“我们尝试用灭火器灭火，无奈火势太大，一直冒出浓烟，我们用完了一支灭火器也无法把火扑灭。”

记者进一步采访后得知，屋主和哥哥两兄弟原来是王室后裔，是19世纪新加坡第一任苏丹胡先沙（Sultan Hussein Shah）的第六代子孙。哥哥闲暇时常和女儿到甘榜格南的马来文化村走动，该区居民对父女俩并不陌生。

《联合早报》记者到现场采访时，大火已被扑灭，但现场还停了两辆消防车。民防人员和警察正在失火单位内进行调查。

住在一楼的吴丽珠（66岁，退休者）说，早上约11时15分在厨房准备午餐时，突然听到外面有人大喊着火，她于是到外查看，发现滚滚浓烟不断从失火单位的窗口窜出，间中还不时传出噼啪声响，当时楼下已经有约30人围观。民防部队赶到后，在约11时40分把火扑灭。

三楼居民古哈（43岁，家庭主妇）也说，事发时自己和孩子正在房间，发现窗外不断有浓烟飘进屋内便立刻冲下楼。她的单位的窗户因为受不了高温而出现裂痕，可能得更换。

白沙—榜鹅集选区议员杨涴淩事后也到场慰问受影响居民。她在脸书贴文说，大火没有造成任何伤亡，当局将为受影响家庭提供援助。

（视频由读者提供）