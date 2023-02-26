大巴窑综合发展项目预计2030年竣工

（早报讯）大巴窑体育场及周边设施将重建，预计在2030年成为集体育中心、综合诊疗所、公共图书馆和城市公园于一体的大巴窑综合发展项目。

项目由新加坡体育理事会领导，连同国立健保集团综合诊疗所、国家图书馆管理局和国家公园局合作开发。大巴窑居民这个周末可在建屋发展局中心广场举行的公共路演，一睹项目的模型和构想图，并对项目的初步设计和设施提出意见。

大巴窑居民这个周末可在建屋发展局中心广场举行的公共路演，一睹项目的模型和构想图。（梁麒麟摄）

综合发展项目坐落在大巴窑6巷和泛岛快速公路之间、占地12公顷的地段，也就是目前大巴窑体育场、大巴窑游泳池和大巴窑市镇公园的所在地。

根据构想，它将是大巴窑镇中心的延伸，服务中部地区的居民。拟建的新体育中心，将有游泳池、室内体育馆、有盖的网球场、五人制足球场和英式女篮球场、体操馆和健身室，以及足球场。

根据构想，新的综合发展项目将是大巴窑镇中心的延伸，服务中部地区的居民。（MKPL Architects提供）

当局也计划在综合发展项目中设立水上运动、英式女篮和乒乓球的国家训练中心。

建于1973年的大巴窑体育场，拥有丰富的体育历史，曾举办过1973年的东南亚半岛运动会（东南亚运动会的前身），1983年、1993年和2015年的东南亚运动会，以及2010年的首届青年奥林匹克运动会等大型体育赛事。

碧山—大巴窑集选区议员徐芳达，星期天（2月26日）连同该区议员安迪，以及玛丽蒙区议员颜晓芳，出席大巴窑综合发展项目的公共路演。徐芳达上台发言时也透露，大巴窑图书馆将搬迁至综合发展项目内，成为更大更好的区域图书馆。

他说，大巴窑是个成熟市镇，要时不时地为它重新注入活力，为居民带来更多、更好、更新的设施，而大巴窑综合发展项目在这方面是个重要项目。