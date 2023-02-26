青年自我激进化事件令人担忧 哈莉玛总统：应为青年打造安全空间展开讨论

（早报讯）本地近期发生的青年自我激进化事件令人担忧，哈莉玛总统强调，我国应为青少年提供安全空间让他们讨论及提问，助他们向可提供正确信息的专家学习，以打击误导和令人混淆的社交媒体论述。

哈莉玛星期天（2月26日）出席公民组织“和平玫瑰”（Roses of Peace）十周年庆祝活动致辞时，谈及新加坡最近发生的青少年自我激进化事件，受影响青年的改造工作进展良好，我国也须继续努力打击错误的极端内容，解释伊斯兰国组织（ISIS）并不代表回教思想。

她说，年轻人缺乏生活经验、好奇心强也易受影响，容易被世界上一些不公正或不公平的事件左右，而这样的情绪也很容易被一些组织利用。

内部安全局星期二（21日）发文告说，一名15岁少年在网上接触极端内容后自我激进化，甚至萌生在本地热门旅游景点将非回教徒斩首的念头。他去年12月在内部安全法令下正式被拘留，是至今这类案件最年轻的涉案者。另一名自我激进化的16岁少年也接到限制令。

哈莉玛说，当前的新加坡是个蓬勃的多元文化城市，这是因为我们的建国先驱意识到，只有通过集体力量才能实现稳定发展和建立凝聚力。

“我们的社会是建立在包容不同社群的基础上，而新加坡的身份认同是以认识我们的多元种族、多元文化为前提。我们决不能忽视这一点。”

哈莉玛也为淡马锡基金会和公民组织“和平玫瑰”携手推行的“和谐领导者计划”（Harmony Champions Programme）主持推介。这项计划旨在培训来自高等学府的青少年，协助他们掌握相关技能，成为带动种族和宗教和谐的领袖。培训课程包括揭示无意识偏见的工作坊、了解新加坡的多元和挑战、对话技巧工作坊等。

哈莉玛总统（右一）和参与“和谐领导者计划”的南洋理工学院学生互动。（卓祾祎摄）

近80名青少年参与首届计划。