汽车疑闯红灯 险撞小学生

（早报讯）小学生过马路时，差点被一辆疑闯红灯的汽车撞上，还好他及时闪避保命。

“Singapore Uncensored”脸书专页星期六（2月25日）上传一则贴文，指一辆丰田Wish汽车疑闯红灯，差点撞上一名正在过马路的小孩。

贴文指出，这起事故发生在星期五（24日）早上约8时27分，地点在勿洛南路，靠近淡马锡初级学院一带的路口处。

根据贴文中的视频，可见拍下事发过程的汽车途经该处时，交通灯转红，驾驶者便开始放慢车速，并在交通灯前停车。

当时一名身穿校服、背着书包的小学生冲出来，狂奔过马路，就在他跑到一半时，一辆丰田汽车突然出现，疑闯红灯冲了过去，差点撞上小男孩，所幸男孩及时闪避，他也因此吓了一大跳，随即迅速往回跑。

视频可见，路边的几名行人也明显吓了一跳，其中一名女子目击这险象环生的一幕，马上双手捂眼，看见男孩没事时，才松了一口气。她事后也安慰了这名男孩，陪着他过马路。

贴文随后引起热议，不少网民谴责驾驶者不负责任，险些酿祸，有网民认为司机不仅不该闯红灯，在学区范围驾驶时就该放慢车速。也有人认为，双方都有错，指小孩不该在汽车交通灯一转红灯就冲出去，应确认情况安全后才过马路，希望男孩谨记这次的经历。