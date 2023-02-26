第二届邻里节闭幕 为邻里商户带来近300万元交易

（早报讯）为期三个月的第二届邻里节正式闭幕，活动期间共为邻里商户带来共计近300万的交易额，吸引近30万人次参与幸运抽奖。

邻里节为邻里商贩们增加了两到三成的收入，其中小贩生意提升了超过三成，商家们则提升了一到两成。

新加坡全国商联总会会长杨向明受访时说，共有51个商联会、小贩协会参与了今年的邻里节。和去年相比，本届邻里节的线上和线下活动都增加了，共有115项活动来吸引公众一起探索邻里的美食和文化。

他说：“今年邻里节举办了很多活动，给我们一些启发。像转轮盘、街头表演，还有在Instagram平台做宣传，这些活动在邻里节结束后商贩们还可以继续进行来吸引人潮。”

杨向明说，有了第一届的经验，今年有更多的邻里商店积极参与邻里节活动，并从中受益。“我们希望通过这个活动改变邻里商家的思维，第一是要做促销，第二是提升形象改善门面摆设，来迎合现在公众的消费习惯，最重要的一点是在线上要有曝光率。”

国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖星期天（2月26日）在邻里节闭幕式致辞中说，邻里节为社区注入了活力、带来了人潮，同时促进了邻里商贩的数码化转型，目前已有约九成的邻里商贩能够提供一种以上的电子支付方式。

国会几天后公布商店提升计划细节

沈颖说：“政府也推出具体方案，如邻里视觉营销计划，帮助商家提高其内容开发和视觉营销方面的能力，还有商店提升计划（Revitalisation of Shops），为商店和公共场所的整修工程提供资助。 ”

她表示，政府意识到商贩们对于成本上涨的担忧，并调整了商店提升计划，让商贩更好地进行翻新工程，几天后将在国会拨款委员会辩论中，公布邻里商店翻新工程补贴和收费的相关细节。