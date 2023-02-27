星期一值得关注的股票

（早报讯）美国个人消费支出增加以及强劲就业市场数据使市场担忧通货膨胀居高不下，联邦储备局必须更长时间地维持高利率，美国股市在星期五（2月24日）走低，纳斯达克指数下跌1.69%；标准普尔500指数下滑1.05%；道琼斯工商指数跌1.02%。

由于美国强劲的经济数据，联储局要把通胀率拉回到2%的目标更难达到，一项新的研究显示，利率可能需要调升至6.5%才能对抗通胀。

亚太股市星期一（27日）在负面情绪笼罩下开盘便下跌，东京股市下跌0.36%，首尔和悉尼股市分别跌1.01%和1.53%。

新加坡海峡时报指数上星期五收市报3282.30点，上涨17.37点或0.53%。

以下是星期一可关注的股票：

*翱兰集团（Olam Group）星期一开市前宣布截至去年底2022财年的业绩，净利下跌8.4%至6亿2909万元；每股盈利从18分减少至15.37分，每股派息4.50分，与去年一样。

集团去年的营收在农业和食品原料营收分别增长18%和15.3%的带动下，上升16.8%至549亿元。

*莱佛士医疗集团（Raffles Medical Group）星期一开市前宣布2022财年的净利大幅上升70.5%至1亿4370万元，每股盈利增长71.3%至7.69分，董事局宣布每股最后派息3.8分。

去年下半年边境重开和冠病管控措施放宽之后，集团有更多海外病人到本地就医，集团的全年保健业务的营收上涨8.6%，但因为冠病检测数量下降，医院服务业务的营收则同幅度下跌至3亿1630万元，全年总营收则上升5.9%至7亿6654万元。

*浙能锦江环境（Zheneng Jinjiang）开市前公布2022财年的净利达3亿2502万元人民币（约6346万新元）下跌24.8%；每股盈利22.35人民币分，减少24.8%；全年营收跌0.7%至40亿7386万元人民币。

*Global Invacom开市前公布2022财年录得净亏损达1319万美元（约1782万新元），上个财年公司获得56万美元的净利；每股亏损4.85美分；全年营收下滑11.8%至7277万美元。

*全美世界（Best World International）公布截至全年底2022财年的净利达1亿3626万元，下跌22%，每股盈利28.82分，增加2%。每股净资产值111.48分，上扬19.3%。公司的营收下跌3.9%至5亿5735万元。

*天阶控股（The Place）2022财年的净亏损进一步从上个财年的287万元扩大至1229万元，每股亏损从0.05分增至0.21分。公司下半年营收大幅滑落71%至17万4000元，全年营收下滑35%至77万元，完全由媒体相关业务贡献；全年毛利下降36%至73万1000元。

*A-Sonic宇航（A-Sonic Aerospace）截至去年12月的2022财年净利下跌26.3％至487万8000美元（约658万6000新元）；每股盈利1.34新分，下跌79.7%。公司下半年营收下跌41.3%至1亿5682万美元，全年营收退低17.6%至3亿7878万美元。

*合众控股（Avarga）2022财年下半年的净利虽然增加四倍至766万元，但全年的净利下滑31%至5088万元；每股盈利5.60分减少近30%。公司全年营收下滑3%至23亿6834万元，毛利润达3亿1055万元，下滑7%。