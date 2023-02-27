男子开玛莎拉蒂拖警案：法官批准充公跑车

（早报讯）开玛莎拉蒂跑车拖警，男子被判入狱、终身禁驾，姐妹要求法官通融，反对充公跑车。不过法官指男子是跑车车主，用跑车干案，加上是惯犯，最后批准控方申请充公跑车。

《新明日报》之前报道，2017年11月17日晚上，被告李成言（38岁，音译）在没有系安全带的情况下，在勿洛水池路开着玛莎拉蒂跑车，被交警拦下后突然开车，将交警拖行124米，导致交警受重伤。为此，他被判坐牢四年七个月、罚款3700元，以及终身吊销各级驾照。

当时，他对罪成和刑罚提出上诉，保释在外等候上诉案的审理，但保释期间却多次开车外出。

2021年3月11日晚上，李成言酒驾，遇到路障检测不过关后，就猛踩油门逃走。为躲避警员，他以140公里时速飙车，还多次闯红灯，到了大成一带的工业区后摆脱警员，弃车逃离。他前后共面对79项控状，包括收受贿赂、触犯滥用电脑法令、触犯远程赌博法令、危险驾驶、闯路障、吊牌期间继续驾驶等罪行，最终共得坐牢六年四个月16周。

控方上个月到国家法院向法官要求充公被告的玛莎拉蒂跑车。

不过，被告的姐妹提出反对，并指被告曾向父母承诺，跑车卖掉后，会将所得还给父母，因此父母才是“车主”。

被告姐妹说，父母借大笔钱给被告支付律师费，还代被告承担他双胞胎女儿在日本的生活费。

被告有个42岁严重智障的哥哥，目前由父母照顾。

被告姐妹说，父母生活不易，法律不该这样惩罚他们。

不过法官庭上解释，根据公路交通法令，控方可以向法庭申请充公重犯者干案时所用的车子，法庭也必须批准申请。

由于被告是惯犯，也是跑车车主，用跑车干案，法官最后批准充公跑车。